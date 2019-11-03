Единоборства
RT на русскомКовалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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В команде Ковалёва связывают проблемы во время взвешивания с погрешностью весов
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