В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки. Поединок, на кону которого будет стоять пояс WBO, пройдет позже в воскресенье.

Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес

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