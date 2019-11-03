Единоборства

ТАСС СпортТАСС СпортБоксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес

В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки. Поединок, на кону которого будет стоять пояс WBO, пройдет позже в воскресенье.
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