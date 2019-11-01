Единоборства
RT на русскомКовалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания боксёров перед поединком. Сергей Ковалёв оказался тяжелее Сауля Альвареса на 0,5 кг. Россиянин сумел вписаться в лимит полутяжёлого веса (79,378 кг) лишь с четвёртой попытки, раздевшись догола.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:47, Вашингтон
Автоспорт
Феттель почувствовал запах марихуаны на трассе в США
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после тренировок Гран-при США заинтересовался, разрешено ли употребление марихуаны и каннабиоидных продуктов на территории Техаса, где на трассе в Остине проходит этап чемпионата мира Формулы-1.
Чемпионат 03:45
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM вчера в 22:23
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол
Мельгарехо вызван в сборную Парагвая с марта 2019 года
Спорт-Экспресс 03:08
Происшествия
Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета
Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.
7Дней.ру 30 октября в 07:30
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими
Piter.tv вчера в 13:35
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Политика
В Думе ответили на угрозы о ракетном ударе по российским АЭС
Ранее политолог из Украины Тарас Загородний в беседе с журналистами заявил о необходимости создания Украиной новых ракет, которые должны быть направлены в сторону АЭС России.
ГЛАС.RU 04:41
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК вчера в 20:12
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Политика
В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
ТАСС 02:39
Армия и оружие
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Напомним, что в четверг, 31 октября, израильские военные перехватили выпущенную с палестинской территории ракету.
ГЛАС.RU вчера в 16:08
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
Актуальные Новости 02:22
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Наука
Вакцина от кори защищает от многих других заболеваний, доказали ученые
Получены подтверждения того, что вирус кори наносит тяжелый ущерб всей иммунной системе, а вакцина от него может защитить организм от последующего развития многих других заболеваний.
РИА Новости вчера в 07:06
Армия и оружие
Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Авто
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установят штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
Экономика
Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн
Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт вчера в 11:14
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Единоборства
Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится
Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.
Чемпионат 00:42