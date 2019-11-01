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RT на русскомКовалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания боксёров перед поединком. Сергей Ковалёв оказался тяжелее Сауля Альвареса на 0,5 кг. Россиянин сумел вписаться в лимит полутяжёлого веса (79,378 кг) лишь с четвёртой попытки, раздевшись догола.
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