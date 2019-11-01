В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания боксёров перед поединком. Сергей Ковалёв оказался тяжелее Сауля Альвареса на 0,5 кг. Россиянин сумел вписаться в лимит полутяжёлого веса (79,378 кг) лишь с четвёртой попытки, раздевшись догола.

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

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