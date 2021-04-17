По словам Ольги Ковитиди, никакого картельного сговора отельеров на Крымском полуострове нет, пишет информационное агентство Lenta.ru. "В том числе это связано с ажиотажным спросом на летний отдых в Крыму и заблаговременным бронированием существенной части номерного фонда".

С чего всё началось Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе Картельного сговора отельеров в Крыму нет, рост цен на туры на крымские курорты объясняется, в частности, ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости 01:29