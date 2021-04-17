Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
SM News

Ковитиди объяснила рост цен на отдых в Крыму

По словам Ольги Ковитиди, никакого картельного сговора отельеров на Крымском полуострове нет, пишет информационное агентство Lenta.ru. "В том числе это связано с ажиотажным спросом на летний отдых в Крыму и заблаговременным бронированием существенной части номерного фонда".В источнике
SM News
Парламентская газета
Центральная Служба Новостей
Радио Маяк
Lenta.ru
РИА Новости
RuNews24.ru
КИА
ФАН
News.ru
Газета.Ru
Город24
Московский Комсомолец
Известия
Вести Крым
С чего всё началось

Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе

Картельного сговора отельеров в Крыму нет, рост цен на туры на крымские курорты объясняется, в частности, ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
РИА Новости01:29

Подробнее о событии

В Крыму объяснили рост цен на отдых в регионе

РБК03:29

Сенатор от Крыма прокомментировала рост цен в регионе

КИА03:20

Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе

РИА Новости01:29

Сенатор от Крыма объяснила рост цен на отели на полуострове

Известия01:49

В Крыму прокомментировали рост цен на отдых

Lenta.ru01:43

В Крыму объяснили рост цен на отдых

Вести Крым03:28

Сенатор от Крыма: В республике увеличат номерной фонд в гостиницах, что спровоцирует конкуренцию и падение цен на отдых

Крым 24вчера в 12:27
Интересное

В Москве против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ05:17

Стоит ли возвращаться к банковским вкладам из-за роста ставок

Стоит ли теперь тем, кто инвестировал свои сбережения в фондовый рынок, возвращаться к стабильным и надежным банковским вкладам, рассказал "Российской газете" Сергей Переход, аналитик ИК "Финам": - Ответ не очевиден.
Российская газета23:00

Госдеп выразил сожаление из-за высылки американских дипломатов из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что помощник российского лидера Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США.
Газета.Ru03:44