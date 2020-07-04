Политика

РИА НовостиРИА НовостиКозак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Козак назвал условие проведения саммита «нормандской четверки»

Газета.Ruвчера в 23:48

В «нормандском формате» не удалось договориться о статусе Донбасса

Взгляд.рувчера в 17:41

Козак: говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано»

РИА Новостивчера в 17:50

Козак рассказал об итогах встречи в Берлине в нормандском формате

RT на русскомвчера в 18:09

Козак заявил об отсутствии прорыва на встрече по Украине в Берлине

ТАССвчера в 17:41

«Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь»: Козак прокомментировал встречу в нормандском формате в Берлине

Комсомольская правдавчера в 18:14

Козак прибыл в Берлин

Вести.Ruвчера в 05:20
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Здоровье

Ещё 38 человек заразились коронавирусом в Хакасии

За последние сутки в республике выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19.
Хакасия 02 июля в 23:28
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
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Общество

Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
5,1K
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета вчера в 15:19
5
Здоровье

ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС вчера в 07:40
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor вчера в 12:13
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Здоровье

Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики больных коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 10:30
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
2,4K
Политика

Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Общество

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM вчера в 04:48
56
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM вчера в 09:31
5,6K
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 02 июля в 07:44
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Единоборства

Тарасова попросила Хабиба Нурмагомедова не принимать поспешных решений

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала чемпиона Ultimate Fighting Снамріопsнір (UFC) Хабиба Нурмагомедова спокойно воспринять все невзгоды и не принимать поспешных решений по поводу карьеры из-за гибели отца Абдулманапа.
News.ru вчера в 12:06
Общество

Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ

Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
30
Происшествия

В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила

В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.
Газета.Ru вчера в 15:38
15
Хоккей

«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем («Хоккей без зрителей»)

«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Sports.ru вчера в 12:18
Политика

Китаевед рассказал, какой план подготовил Пекин в отношении стран СНГ

У Китая не существует какого-то специального плана в отношении стран бывшего СССР.
Украина.ру вчера в 23:30
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Экономика

Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок наблюдения за онкологическими больными

Министерство здравоохранения России утвердило ил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
2
Здоровье

Названы три лучших продукта для снижения уровня холестерина

Свойства, которые содержит этот продукт, помогают снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего».
Профиль вчера в 02:29
Экономика

Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия вчера в 05:22
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Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:51
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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске.
REGNUM вчера в 17:39
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