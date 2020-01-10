Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаКозак: Правительство России не регулирует цены на нефть для Беларуси

Цены на нефть для Беларуси устанавливают компании двух стран, а не правительство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.
ТАСС10 января в 10:02

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Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии

ТАСС10 января в 10:02

Козак: договоренности РФ и Белоруссии по нефти - контракты компаний

Интерфакс - Россия10 января в 10:13

Правительство не регулирует цены на нефть для Белоруссии, заявил Козак

РИА Новости10 января в 11:36

Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии

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Взгляд.ру10 января в 10:32

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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