Энергетика
Российская газетаКозак: Правительство России не регулирует цены на нефть для Беларуси
Цены на нефть для Беларуси устанавливают компании двух стран, а не правительство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.ТАСС10 января в 10:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Козак: договоренности РФ и Белоруссии по нефти - контракты компаний
Интерфакс - Россия10 января в 10:13
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Футбол
Веретенников вошёл в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»
Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Сборная Востока выиграла Кубок вызова МХЛ
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Происшествия
В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Теннис
Андрей Рублёв выиграл турнир в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира АТ-250, который проходил в Дохе.
Гаджеты
Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками
Армия и оружие
Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана
Ортагус заявила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США намерены «дипломатически и экономически изолировать Иран».
Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Армия и оружие
Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео
Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
Политика
Премьер Польши усомнился в попытках США остановить «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Шоу-бизнес
Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж
Новый имидж звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой не понравился её поклонникам.
Общество
Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам
Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Здоровье