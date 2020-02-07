Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год

Общество Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Политика Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.

Кино Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4» Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).

Футбол Моуринью кардинально изменил причёску Главный тренер «Тоттенэм Хотспур» Жозе Моуринью кардинально изменил причёску. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.

Происшествия В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах Российский суд считает виновным мужчину в организации убийства четырех человек в 2012 году в одной из квартир города Раменское.

Политика Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных» Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».

Общество Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.

Общество Врач рассказал допустимое количество дневного сна По словам доктора, если человек не спит ночью, а затем спит 3-4 часа в течение дня, то потом в результате на следующую ночь сон будет нарушен, и ночная бессонница повторится.