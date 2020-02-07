Экономика
RT на русскомКозак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
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Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами.
— Дмитрий Козак, российский политикКоммерсантъ 13:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Кино
В российский прокат вышли «Хищные птицы» с Марго Робби
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Футбол
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Финансы
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Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
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В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах
Российский суд считает виновным мужчину в организации убийства четырех человек в 2012 году в одной из квартир города Раменское.
Политика
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Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
Общество
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Общество
Врач рассказал допустимое количество дневного сна
По словам доктора, если человек не спит ночью, а затем спит 3-4 часа в течение дня, то потом в результате на следующую ночь сон будет нарушен, и ночная бессонница повторится.
Общество
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Фигурист Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров.
Армия и оружие
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«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий.
Общество
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Происшествия
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У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Футбол
Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас
«В газетах фигурируют самые разные имена, и это абсолютно понятно, но он слишком стар для нас», — цитирует Хайнера TZ.