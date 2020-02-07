Экономика

RT на русскомRT на русскомКозак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
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Дмитрий Козак
Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами.
— Дмитрий Козак, российский политикКоммерсантъ 13:51

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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