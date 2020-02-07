Экономика
RT на русскомКозак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
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с чего всё началось
Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
ТАСС: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
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Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Ида Галич впервые стала мамой — фото
В семье блогера малыш стал первенцем. Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.
Энергетика
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Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Политика
Лавров начал рабочий визит в Венесуэлу
В рамках визита запланирована встреча Лаврова с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, а также переговоры с исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой МИД Арреасой.
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Баскетбол
«Химки» обыграли «Црвену Звезду» и прервали серию поражений в Евролиге
Подмосковный коллектив на домашнем паркете обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 78:72 в рамках 24-го тура Евролиги.
Армия и оружие
Купленные Польшей F-35 оказались без оружия
Контракт на поставку в Польшу американских истребителей пятого поколения F-35 предусматривает поставку "голых самолетов" без вооружения.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Наука
Доказано существование связи между дыханием и принятием решений
Связь между дыханием и принятием решений изучили сотрудники Федеральной политехнической школы Швейцарии.
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
«Несерьезные» преступления Путина: как СЕ обещает наказывать государства-нарушители (Европейська правда, Украина) (Європейська правда)
«Европейская правда» разобралась, кто выступал против новой процедуры (спойлер: много друзей Украины вы в этом перечне не найдете), остаются ли возможности наказать нарушителя за ее рамками, а также против кого новые правила направлены на самом деле.
Наука
Из биоотходов создали разбавитель для извлечения металлов в гидрометаллургии
Разбавитель получил название Neste MY Renewable Isoalkane, в основе которого лежит возобновляемый изоалкан, созданный исключительно из биологических отходов и остатков сырья.
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Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Общество
Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге
Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
Космос
«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты
Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.