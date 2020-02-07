Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

с чего всё началось

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год

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