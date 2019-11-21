Общество
КоммерсантъКозак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Глава Минэнерго Александр Новак вчера, 20 ноября, сказал, что поставки газа могут начаться до конца текущего года. Господин Козак не стал уточнять месяц, когда будет запущен «Северный поток-2».
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Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс 05:44
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Общество
Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей
В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
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Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
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Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
Общество
В МВД создадут отделы по борьбе с наркотиками в интернете
В Министерстве внутренних дел РФ планируют создать подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Игры
Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными
Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.
Космос
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Экономика
Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ
Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ.
Политика
В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей
Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате».
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Космос
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Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Общество
Омских школьников накормили синим омлетом
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Авто
Toyota представила подключаемый гибрид Toyota RAV4 Prime
Новая версия кроссовера получила название Toyota RAV4 Prime и она в отличие от обычных версий модели является мощной и быстрой, ведь разгон будет за 5,8 секунды до 100 км/ч, а мощность установки составляет 306 л.с. В составе силовой установки будет 2,5-литровый ДВС и два электродвигателя.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Футбол
Ряд европейских клубов интересуются игроками юношеской сборной России
Футболисты юношеской сборной России Игорь Школик и Данила Прохин попали в сферу интересов европейских клубов.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Хоккей
ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Технологии
Павел Дуров советует удалить WhatsApp
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Шоу-бизнес
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Вражда между Меган Маркл и Кейт Миддлтон возобновилась. Герцогини недолюбливают друг друга из-за напряженных отношений супругов.
Футбол
Президент «Васко да Гама»: у ЦСКА есть время до декабря
Президент «Васко да Гамы» Алехандре Кампелло прокомментировал ситуацию с возможным выкупом ЦСКА полузащитника Лукаса Сантоса.
Хоккей
Бэбкок покинул пост наставника «Торонто»
Отмечается, что место главного тренера займет Шелдон Кифи. Добавим, что Бэбкок подписал контракт с Торонто в 2015 году.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.