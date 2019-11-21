Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Глава Минэнерго Александр Новак вчера, 20 ноября, сказал, что поставки газа могут начаться до конца текущего года. Господин Козак не стал уточнять месяц, когда будет запущен «Северный поток-2».

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

Происшествия Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.

Политика Фонд Навального подал иск к Путину Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.

Наука Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.

Игры Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.

Экономика Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ.

Авто Toyota представила подключаемый гибрид Toyota RAV4 Prime Новая версия кроссовера получила название Toyota RAV4 Prime и она в отличие от обычных версий модели является мощной и быстрой, ведь разгон будет за 5,8 секунды до 100 км/ч, а мощность установки составляет 306 л.с. В составе силовой установки будет 2,5-литровый ДВС и два электродвигателя.

Хоккей ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.

Технологии Павел Дуров советует удалить WhatsApp 20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.