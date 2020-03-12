Политика

РБКРБККозак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе. Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
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с чего всё началось

Источник: Козак и Ермак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы

Как ожидается, в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.
ТАССвчера в 06:43

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Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет

РБКвчера в 20:39

Главные новости к утру 12 марта

Коммерсантъ00:00

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Российская газетавчера в 21:18

У Зеленского заговорили об открытии новых КПВВ на Донбассе

Новостной фронт02:01

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

РИА Новостивчера в 19:39

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

RT на русскомвчера в 16:25

Козак и Ермак придали импульс минским переговорам по урегулированию в Донбассе

ТАССвчера в 19:26
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Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
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RT на русском вчера в 21:55
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
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Политика

США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы

Власти США не согласовывали со странами ЕС запрет на въезд европейских граждан в государство на протяжении 30-дневного периода.
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Музыка

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СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки

Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
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Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видео-интервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Политика

ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
9111.ru вчера в 09:39
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
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Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru 10 марта в 18:55
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
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ТАСС 02:26
Общество

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС 03:20
Общество

Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
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News.ru 10 марта в 11:27
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Здоровье

Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест

Ведомство советует не ходить в ТЦ, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Мой район (г. Москва) 10 марта в 05:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor 10 марта в 19:06
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Известия 10 марта в 22:30
Политика

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Piter.tv 10 марта в 07:23
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
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Власти передумали повышать штрафы для водителей, но гайки закрутят по-другому

В ОНФ добавили, что по паритету покупательной способности многие штрафы в России уже сейчас в разы выше, чем в Европе и США.
161.ru 01:58
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Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 12:51
Футбол

Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

При закрытых дверях пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и игры низших дивизионов.
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Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Коммерсантъ вчера в 16:25
Происшествия

Расстрел российской семьи на рынке попал на видео

Расстрел семейной пары на центральном рынке Калининграда, произошедший 15 февраля, сняли камеры видеонаблюдения.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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