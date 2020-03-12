Политика
РБККозак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе. Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
Читать в источнике
Оценить216
с чего всё началось
Как ожидается, в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.ТАССвчера в 06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Финансы
Курс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Политика
США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы
Власти США не согласовывали со странами ЕС запрет на въезд европейских граждан в государство на протяжении 30-дневного периода.
Музыка
О песне для Евровидения рассказали участники Little Big
Происшествия
СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки
Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
Общество
Путин отметил перемены в российском бизнесе
О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видео-интервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Политика
ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Общество
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Здоровье
Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест
Ведомство советует не ходить в ТЦ, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Политика
Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Общество
Власти передумали повышать штрафы для водителей, но гайки закрутят по-другому
В ОНФ добавили, что по паритету покупательной способности многие штрафы в России уже сейчас в разы выше, чем в Европе и США.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Футбол
Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
При закрытых дверях пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и игры низших дивизионов.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Происшествия
Расстрел российской семьи на рынке попал на видео
Расстрел семейной пары на центральном рынке Калининграда, произошедший 15 февраля, сняли камеры видеонаблюдения.