Энергетика
Красная веснаКозак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Ранее сообщалось, что России и Белоруссии не удалось договориться об условиях поставок нефти на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений, и поставки нефти были приостановлены. В Минске заявляли о поисках альтернативных маршрутов поставок сырья.
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с чего всё началось
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.ТАСС10:02
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Американская орбитальная обсерватория Tess открыла идентичную Земле планету, которая потенциально пригодна для жизни.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
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Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
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Черные ящики потерпевшего в Тегеране катастрофу украинского «Боинга» будут вскрыты 10 января.
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ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
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В 2020 году Skoda выпустит сразу несколько новых модификаций на базе модели Octavia четвертого поколения, и особый интерес, безусловно, вызывает «горячая» RS-версия.
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К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ
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Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Политика
СМИ назвали дату объявления Ираном причины крушения украинского борта
Власти Ирана объявят причину крушения пассажирского украинского самолета в субботу, 11 января.
Происшествия
В Мексике ученик открыл стрельбу в школе
В школе в мексиканском Торреоне 12-летний ребенок открыл стрельбу, в результате погибла учительница, шесть человек пострадали.
Общество
Суд постановил снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Происшествия
В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия
Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган Маркл считают, что так они смогут воспитать в своем восьмимесячном ребенке признательность к традициям королевской семьи, а также «сосредоточиться на следующей главе» своей жизни.
Политика
США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране
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«Саныч, не стреляй!» Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Кино
СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году
Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
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В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.