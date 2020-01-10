Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что России и Белоруссии не удалось договориться об условиях поставок нефти на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений, и поставки нефти были приостановлены. В Минске заявляли о поисках альтернативных маршрутов поставок сырья.

Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.

Авто Готовится новая генерация Renault Sandero Текущая генерация Sandero вышла 8 лет назад. Поэтому появление модернизированного варианта вполне логично.

Происшествия В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса "Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.

Наука Предки акул прекратили видеть цвета полмиллиарда лет назад Предки акул перестали отличать цвета ещё порядка полмиллиарда лет назад. Это случилось до появления представителей морских глубин как вида.

Культура Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Политика США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Политика Хафтар отверг предложение Путина и Эрдогана о прекращении огня в Ливии Следует отметить, что ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи, которая проходила на территории Стамбула, призвали стороны ливийского конфликта завершить все боевые действия с 12 января и перейти к режиму устойчивого прекращения огня.

Теннис Хачанов проиграл в стартовом матче полуфинала ATP Cup Сборная России с поражения стартовала в противостоянии с Сербией в полуфинале ATP Cup. Карен Хачанов в двух партиях уступил Душану Лайовичу.