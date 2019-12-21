Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

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