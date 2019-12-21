Политика

ТАССТАССКозак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

ТАСС09:13

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RT на русском09:28

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Газета.Ru09:47

Дмитрий Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

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Life.ru10:11

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

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Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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