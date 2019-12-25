Политика
Телеканал 360°Козак назвал «каплей в море» $3 млрд выплат Украине
Москва и Киев 20 декабря согласовали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Кроме того, они договорились об урегулировании претензий. Так, до конца декабря «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов за недопоставку газа в рамках договора о его транзите в Европу.
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Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
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В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
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Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
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Происшествия
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Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
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В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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В смертях римских императоров нашли закономерность
Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Происшествия
Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию
На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Гаджеты
Процессоры Intel нового поколения догонят AMD ещё по одному параметру
Про процессоры Intel Tiger Lake мы говорим всё чаще.
Происшествия
СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»
Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Армия и оружие
В Петербурге торжественно спустили на воду подлодку «Волхов»
На петербургских «Адмиралтейских верфях» прошла торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Волхов».
Общество
ФАС требует от телеканалов объяснений по поводу ультиматума
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала объяснений от телевещателей по поводу их ультиматума в адрес операторов.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи.