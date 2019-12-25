Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Козак назвал «каплей в море» $3 млрд выплат Украине

Москва и Киев 20 декабря согласовали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Кроме того, они договорились об урегулировании претензий. Так, до конца декабря «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов за недопоставку газа в рамках договора о его транзите в Европу.
Читать в источнике
Комментировать943

Подробнее о событии

Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов «каплей в море»

РИА Новостивчера в 04:41

Козак назвал «каплей в море» выплату Украине $2,9 млрд компенсации

Ведомостивчера в 04:24

Козак назвал «каплей в море» выплату Украине $3 млрд по сравнению с потенциальными рисками

ТАССвчера в 03:21

Козак счел «каплей в море» выплату Украине $2,9 млрд по газовому спору

Известиявчера в 03:52

Козак назвал «каплей в море» выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву

RT на русскомвчера в 03:30

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

РБКвчера в 03:23

Козак назвал «каплей в море» выплату Украине по решению арбитража $2,9 млрд

Газета.Ruвчера в 06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Обыск в ФБК проводили судебные приставы

Интерфакс 06:49
Общество

Пограничники обратились к петербуржцам, выезжающим в Эстонию

Ведомство уточнило самое загруженное время на погранпереходах — с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
РБК Санкт-Петербург 09:32
Происшествия

Найдены останки жертвы историка Соколова

BFM.ru 09:18
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Политика

Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:40
Политика

Кондратьев примет участие в заседании Госсовета по аграрной политике

Заседание будет посвящено вопросам аграрной политики.
Кубань 24 02:41
Экономика

Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»

Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Ведомости вчера в 16:42
Здоровье

На Ставрополье зафиксировали случай заражения сибирской язвой

Победа 26 07:59
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Здоровье

Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема

Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
Радио Комсомольская правда 09:06
Футбол

Кононов назвал истинную причину ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов назвал истинную причину ухода из московской команды, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 03:35
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости 09:32
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 04:39
Футбол

Моуринью расплакался, сообщив о кончине своей собаки

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Муриньо сообщил печальную новость о том, что его собака Лея умерла на Рождество.
Чемпионат 09:04
Экономика

Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ «Благосостояние»

"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Интерфакс 08:20
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Политика

Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию

Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Взгляд.ру 09:34
Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.
РБК 08:51
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Экономика

Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых льгот

Отсрочка на год Как пояснил Минфин, старт MLI в России отложен по формальным причинам.
РБК 08:22
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
РБК 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное