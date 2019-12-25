Политика
Телеканал 360°Козак назвал «каплей в море» $3 млрд выплат Украине
Москва и Киев 20 декабря согласовали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Кроме того, они договорились об урегулировании претензий. Так, до конца декабря «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов за недопоставку газа в рамках договора о его транзите в Европу.
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В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
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Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
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Моуринью расплакался, сообщив о кончине своей собаки
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Муриньо сообщил печальную новость о том, что его собака Лея умерла на Рождество.
Экономика
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"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
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Экономика
Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых льгот
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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
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Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.