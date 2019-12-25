Энергетика

REGNUMREGNUMКозак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит газа.
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Дмитрий Козак
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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