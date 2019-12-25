Энергетика
REGNUMКозак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит газа.
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Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
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Кремль прокомментировал отправку в армию уклониста из ФБК Шаведдинова
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Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
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В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
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В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
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В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
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В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
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Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице
Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
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Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
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В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка
В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
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В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Происшествия
Из-за ДТП на трассе «Скандинавия» ввели реверсивное движение
Из-за массового ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области ввели реверсивное движение.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Политика
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
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Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Экономика
Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
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Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Общество
Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30
Летчик-испытатель Алексей Горшков, который накануне выжил после катастрофы истребителя Су-57 в Хабаровском крае, ранее пережил аналогичный инцидент.