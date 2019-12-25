Политика
Журналистская правдаКозак назвал «каплей в море» выплату Украине $3 млрд «Газпромом»
В интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер России Дмитрий Козак обратил внимание на то, что выплата российской компанией «Газпром» 2,9 млрд долларов Украине в рамках реализации вердикта Стокгольмского арбитража – «капля в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
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Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Футбол
Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Общество
В 2020 году в России на 3 % проиндексируют материнский капитал
В 2020 году в России проиндексируют материнский капитал. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказали в пресс-службе ПФР по Петербургу и Ленобласти.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Кино
На Новый год россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Культура
Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Как сообщает ToDay News Ufa, тем, кому требуется постоянный прием лекарств, следует помнить, что с алкоголем опасно сочетать следующие препараты: снотворное; анксиолитики (препараты снижающие тревожность); обезболивающие (парацетамол, аспирин, диклофенак, ибупрофен); релаксанты скелетных мышц; инсулин; статины (лекарства для нормализации уровня холестерина); сахароснижающие препараты.
Политика
Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России
Поправки в закон "О рынке электрической энергии" утвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Эрдоган в январе попросит парламент разрешить отправку военных в Ливию
В ходе своего сегодняшнего выступления в Анкаре президент Турции заявил, что в январе, когда парламент возобновит работу, он направит законодателям запрос об отправке турецких военных в Ливию.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Кино
Бондарчук представил фильм «Вторжение»
В понедельник, 23 декабря, в Москве прошёл премьерный показ киноленты «Вторжение» Федора Бондарчука.
Общество
В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям
Религия
РПЦ разрешила крестить детей с сохранением «национального имени»
Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но "иностранные" имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Общество
Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году
Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
Культура
Саша Грей стала стримером на Twitch
Шоу-бизнес
Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.