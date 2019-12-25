Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаКозак назвал «каплей в море» выплату Украине $3 млрд «Газпромом»

В интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер России Дмитрий Козак обратил внимание на то, что выплата российской компанией «Газпром» 2,9 млрд долларов Украине в рамках реализации вердикта Стокгольмского арбитража – «капля в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
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Долг «Газпрома» опять оплатят русские «терпилы»

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Козак назвал «каплей в море» выплату Украине $3 млрд по сравнению с потенциальными рисками

ТАССвчера в 03:21
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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