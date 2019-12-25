Политика
Журналистская правдаКозак назвал «каплей в море» выплату Украине $3 млрд «Газпромом»
В интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер России Дмитрий Козак обратил внимание на то, что выплата российской компанией «Газпром» 2,9 млрд долларов Украине в рамках реализации вердикта Стокгольмского арбитража – «капля в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
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Козак назвал «каплей в море» выплату Украине по решению арбитража $2,9 млрд
Газета.Ru25 декабря в 06:17
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