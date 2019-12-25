Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаКозак назвал «каплей в море» выплату Украине $3 млрд «Газпромом»

В интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер России Дмитрий Козак обратил внимание на то, что выплата российской компанией «Газпром» 2,9 млрд долларов Украине в рамках реализации вердикта Стокгольмского арбитража – «капля в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
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Козак счел «каплей в море» выплату Украине $2,9 млрд по газовому спору

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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

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RT на русском25 декабря в 03:30

Козак назвал «каплей в море» выплату Украине $3 млрд по сравнению с потенциальными рисками

ТАСС25 декабря в 03:21
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Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»

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Технологии

Для регистрации в приложении Messenger потребуется аккаунт в Facebook

До недавнего времени приложение для обмена сообщениями Messenger от компании Facebook позволяло создать учётную запись, используя для этого только номер мобильного телефона.
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Мария Захарова открыла корпоратив в МИД зажигательным танцем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег.
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Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России

Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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В ноябре министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в его стране в декабре или январе-феврале 2020 года.
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В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
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Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
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Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

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«Kazka» представила альбом с песнями о любви и о нирване

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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