Политика
Москва 24Козак назвал каплей в море выплату Украине 3 млрд долларов
Сумма, которую "Газпром" выплатит Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, является каплей в море по сравнению с потенциальными рисками для России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия 24.
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Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Кино
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Общество
Названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Политика
Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Происшествия
В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Кино
В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Гаджеты
В продажу поступили умные часы Xiaomi Youpin за $17
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11
Известный инсайдер Ice Universe поделился информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy S11.
Общество
В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд
ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Армия и оружие
Путин: доля современного оружия в ядерной триаде РФ выросла до 82%
Президент России Владимир Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде страны выросла до 82%, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В Абакане загорелся торговый павильон
Пожар охватил торговый павильон в Абакане Республики Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту
Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Политика
«Коммерсант»: Украина и Донбасс проведут обмен пленными 29 декабря
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса договорились провести обмен пленными в формате «всех на всех» 29 декабря.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Интернет
«Одноклассники» запустили определитель номера
В мобильном приложении "Одноклассники" появился автоматический определитель номера.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Наука
«Умный» композит позволит сделать имплантаты многозадачными
Разнообразные составы и соотношение матриц и наполнителей позволяют создавать широкий спектр материалов с нужным набором свойств.
Происшествия