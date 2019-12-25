Политика

Москва 24Москва 24Козак назвал каплей в море выплату Украине 3 млрд долларов

Сумма, которую "Газпром" выплатит Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, является каплей в море по сравнению с потенциальными рисками для России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия 24.
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