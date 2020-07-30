Политика
РБККозак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на письмо Козака сообщило, что замглавы администрации президента России якобы предложил отказаться от формата встреч на уровне советников глав государств.Взгляд.ру12:46
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Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Происшествия
Вспышка коронавируса произошла в детском приюте под Астраханью
Вспышка коронавируса произошла в социальном приюте для детей "Любава" в Енотаевском районе Астраханской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального минздрава.
Газета.Ru 13:35
Здоровье
Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 28 июля в 10:06
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:32
Происшествия
Предъявлено обвинение застрелившему 30-летнего калининградца в парке
По версии следствия, вечером 24 апреля 2020 года в парке в районе улицы Нансена в областном центре обвиняемый застрелил 30-летнего мужчину.
Русский Запад 09:56
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Политика
США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ 12:45
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова замечены в элитном роддоме
Очевидцы со съемочной площадки рассказывают, что однажды Шепелев привёл на передачу свою сожительницу Екатерину Тулупову, а также сына от Жанны Фриске Платона.
Bimru.ru 09:21
Происшествия
Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах
Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.
Коммерсантъ 13:36
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, кто финансировал протесты на Майдане
Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах было посольство Литвы.
РИА Новости 07:27
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
РИА Новости 13:20
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Футбол
«Ахмат» презентовал форму на следующий сезон
Грозненский «Ахмат» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 13:24
Наука
Проблемы с сердцем выявили у 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2
Из 100 человек нарушения сердца выявили у 78, при этом до коронавируса проблемы с сердцем имели лишь 50 из них.
iReactor 04:54
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41