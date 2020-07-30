с чего всё началось

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.

Политика Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений. 8

Политика Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией. 13

Футбол Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Происшествия Вспышка коронавируса произошла в детском приюте под Астраханью Вспышка коронавируса произошла в социальном приюте для детей "Любава" в Енотаевском районе Астраханской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального минздрава.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Музыка Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях. 4

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Происшествия Предъявлено обвинение застрелившему 30-летнего калининградца в парке По версии следствия, вечером 24 апреля 2020 года в парке в районе улицы Нансена в областном центре обвиняемый застрелил 30-летнего мужчину. 2

Политика США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана. 2

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 8

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 748

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова замечены в элитном роддоме Очевидцы со съемочной площадки рассказывают, что однажды Шепелев привёл на передачу свою сожительницу Екатерину Тулупову, а также сына от Жанны Фриске Платона. 1

Происшествия Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.

Политика Экс-депутат Рады рассказал, кто финансировал протесты на Майдане Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах было посольство Литвы. 1

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1K