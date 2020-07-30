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РБК
РБК

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.В источнике
С чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua
» со ссылкой на письмо Козака сообщило, что замглавы администрации президента России якобы предложил отказаться от формата встреч на уровне советников глав государств.
Взгляд.ру12:46
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Царьград

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Московский Комсомолец

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Московский Комсомолец14:39
РИА Новости

Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник

РИА Новости12:46
РБК

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

РБК13:02
ТАСС

Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

ТАСС12:58
Газета.Ru

Источник: Козак не направлял предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

Газета.Ru14:00
Взгляд.ру

В Москве ответили на слухи в украинских СМИ о «планах России» выйти из переговоров по Донбассу

Взгляд.ру12:46
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

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РБК07:41
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