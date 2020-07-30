Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.В источнике
С чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua
» со ссылкой на письмо Козака сообщило, что замглавы администрации президента России якобы предложил отказаться от формата встреч на уровне советников глав государств.
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