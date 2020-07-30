Политика
РБККозак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на письмо Козака сообщило, что замглавы администрации президента России якобы предложил отказаться от формата встреч на уровне советников глав государств.Взгляд.ру12:46
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Политика
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Швейцарская прокуратура завела уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Интересант 12:00
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
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Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
URA.Ru 16:09
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iReactor 04:54
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.
Известия 18:07
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Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
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Как сообщили ToDay News Ufa, чтобы выяснить, опасны или нет бессимптомные носители коронавируса, медикам пришлось исследовать более 30 000 тестов.
ToDay News Ufa 00:36
Происшествия
Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы.
Lenta.ru 15:03
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 18:31
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию
Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера».
URA.Ru 08:20
Общество
PayPal официально прекратил внутренние переводы в России
С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
Росбалт 17:47
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Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа
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Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов
После получения единовременных пособий на детей в России увеличился объем возвратов микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments.
Ведомости 02:28
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Технологии
Американский производитель процессоров получит от Huawei $1,8 млрд
1,8 млрд долларов в результате мирового соглашения выплатит американской Qualcomm китайская Huawei, сообщила 30 июля в квартальном отчете пресс-служба американской компании.
ИА Красная Весна 16:22
Здоровье
Десятилетнего мальчика спасет операция
Десятилетнего мальчика спасет операция У Алеши Кузьмина из города Волжского Волгоградской области очень хрупкие кости.
Коммерсантъ 18:25
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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт 12:10
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
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Ведомости 12:27
Общество
«Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в закрытые страны
Авиакомпанию «Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в страны, авиасообщение с которыми закрыто на фоне пандемии.
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Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49