с чего всё началось

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.

Футбол Против президента ФИФА Инфантино в Швейцарии возбудили уголовное дело Швейцарская прокуратура завела уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Общество Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Происшествия Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. 8

Политика Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing "Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA. 15

Политика Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.

Наука Опасность бессимптомных носителей коронавируса COVID-19 доказана Как сообщили ToDay News Ufa, чтобы выяснить, опасны или нет бессимптомные носители коронавируса, медикам пришлось исследовать более 30 000 тестов. 25

Политика Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США. 2

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 14

Политика Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера». 6

Общество PayPal официально прекратил внутренние переводы в России С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.

Общество Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов После получения единовременных пособий на детей в России увеличился объем возвратов микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments. 542

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Технологии Американский производитель процессоров получит от Huawei $1,8 млрд 1,8 млрд долларов в результате мирового соглашения выплатит американской Qualcomm китайская Huawei, сообщила 30 июля в квартальном отчете пресс-служба американской компании.

Здоровье Десятилетнего мальчика спасет операция Десятилетнего мальчика спасет операция У Алеши Кузьмина из города Волжского Волгоградской области очень хрупкие кости.

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 82