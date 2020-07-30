с чего всё началось

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Путешествия В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки. 1

Здоровье В Казахстане продлят карантин из-за COVID-19 еще на две недели Отмечается, что карантин поручили продлить для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах». 25

Политика Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.

Общество Бастрыкин поручил провести проверку в Усолье-Сибирском "Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское", - сообщила агентству официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 9

Культура Звезда сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.

Происшествия Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. 98

Кино Вышел тизер сериала «Правило Коми» о Дональде Трампе В основу сериала легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги», которая вышла в апреле 2018 года.

Футбол Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

Происшествия Учителя из Катангского района осудили за изнасилование семи детей Катангский районный суд приговорил 58-летнего школьного учителя к 16 годам лишения свободы за изнасилование семи девочек, не достигших 14-летнего возраста, сообщается 30 июля на сайте следственного управления СКР по Иркутской области. 13

Общество Минэкономики раскритиковало антикризисный план Навального В Минэкономразвития оценили антикризисную программу Алексея Навального «5 шагов для России», пишут «Открытые медиа».

Шоу-бизнес Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный. 46

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 67

Общество PayPal прекратил внутренние переводы в России Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.

Шоу-бизнес Полина Гагарина шокировала поклонников худобой Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов. 6