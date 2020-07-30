Политика

РБКРБККозак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua
» со ссылкой на письмо Козака сообщило, что замглавы администрации президента России якобы предложил отказаться от формата встреч на уровне советников глав государств.
Взгляд.ру12:46

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«Конкретные меры»: Источник раскрыл истинный смысл послания Козака о переговорах по Донбассу

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Источник: Козак не направлял предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

Газета.Ru14:00
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

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Отмечается, что карантин поручили продлить для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах».
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Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Общество

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Газета.Ru 14:53
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
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Известия 10:12
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Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
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Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

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Кино

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В основу сериала легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги», которая вышла в апреле 2018 года.
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Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
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ИрСити 04:44
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Общество

Минэкономики раскритиковало антикризисный план Навального

В Минэкономразвития оценили антикризисную программу Алексея Навального «5 шагов для России», пишут «Открытые медиа».
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Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Общество

PayPal прекратил внутренние переводы в России

Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

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Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
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Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Ученые заявили, что у всех динозавров один общий предок

Команда ученых проанализировала окаменевшие останки пизанозавра и пришла к выводу, что это травоядное животное существовало около 230 миллионов лет назад, в то же самое время, когда появились первые ящерообразные динозавры.
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В Японии выявили связь между смехом и здоровьем в старости

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Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
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