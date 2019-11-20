Энергетика
РБККозак сообщил о значительном понижении цены на газ для Молдавии
С января 2020 года цена на газ для Молдавии понизится до $173 за тысячу кубометров за счет предусмотренной действующим контрактом формулы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров, передает «РИА Новости».
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Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня.
— Дмитрий Козак, российский политикВзгляд.ру 10:38
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