Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКозак назвал обещанные Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Обещанная Украине выплата в размере 2,9 миллиарда долларов по газовому контракту с "Газпромом" является весьма незначительной по сравнению с потенциальными рисками для России. Последствия могли быть серьезнее имеющегося решение Стокгольмского арбитражного суда.
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