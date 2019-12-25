Политика
Комсомольская правдаКозак назвал обещанные Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Обещанная Украине выплата в размере 2,9 миллиарда долларов по газовому контракту с "Газпромом" является весьма незначительной по сравнению с потенциальными рисками для России. Последствия могли быть серьезнее имеющегося решение Стокгольмского арбитражного суда.
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Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности денежных купюр
Эксперты Роспотребнадзора предупредили граждан о том, какие заболевания могут передаваться через денежные купюры.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Наука
Токсины лапками могут чувствовать малярийные комары
Как объяснили эксперты, белок, находящийся на конечностях комаров, контактирует с инсектицидом сразу после того, как насекомое приземляется на обработанную им противомоскитную сеть.
Общество
Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году
Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Футбол
Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»
26 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00.
Футбол
Гончаренко признали лучшим тренером Беларуси
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Происшествия
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Игры
В Epic Games Store раздают FTL: Faster Than Light
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Политика
Трамп захотел найти замену Помпео
Президент США Дональд Трамп захотел найти замену госсекретарю Майку Помпео на случай, если тот решит оставить свой пост и участвовать в сенатских выборах от штата Канзас.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Общество
Жители Башкирии смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Жители же Саудовской Аравии, южной части Индии, части Индонезии и части акватории Индийского и Тихого океанов смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно в узкой полосе протяженностью в 12900 км. По словам специалистов, такое явление можно увидеть только при солнечном затмении и только при новолунии.
Футбол
«Динамо» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции
«Динамо» определилось с датами и соперниками по контрольным матчам команды на тренировочных сборах в Турции, о чем сообщило на своем официальном сайте.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.