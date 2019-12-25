Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКозак назвал обещанные Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Обещанная Украине выплата в размере 2,9 миллиарда долларов по газовому контракту с "Газпромом" является весьма незначительной по сравнению с потенциальными рисками для России. Последствия могли быть серьезнее имеющегося решение Стокгольмского арбитражного суда.
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Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов «каплей в море»

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Козак назвал «каплей в море» выплату Украине $2,9 млрд компенсации

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Козак назвал «каплей в море» выплату Украине по решению арбитража $2,9 млрд

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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