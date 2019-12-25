Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Хоккей
Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ
На первой минуте чешский игрок, выступающий за «Провиденс» в АХЛ, неудачно упал в центре площадки после контакта российскими форвардами Дмитрием Воронковым и Егором Соколовым — и вскоре отправился в раздевалку.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Происшествия
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»
Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ".
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Шоу-бизнес
Алена Апина поддерживает общение дочери с любовницей мужа
Апина не препятствует этому общению, более того, сама горит желанием познакомиться с пассией экс-супруга, которая, к слову, не имеет отношения к шоу-бизнесу.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка
«Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Экономика
План приватизации может дополниться крупными компаниями
Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Экономика
АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»
АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступила дочерняя компания "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
По словам эксперта, не рекомендуется на долгое время оставлять на зарядке смартфон, который набрал 100-процентный уровень зарядки.
Здоровье
Этот орех особенно полезен диабетикам
Некоторые исследования показали, что употребление орехов, особенно миндаля, позволяет уменьшить уровень сахара в крови.
Происшествия
В Самаре арестовали подозреваемых в избиении полицейских в кафе
Как сообщает СУ СК по Самарской области, в сентябре этого года шестеро сотрудников полиции вместе с женами и маленькими детьми отдыхали в одном из кафе в Красноглинском районе.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Футбол
Красножан может возобновить тренерскую деятельность в «Енисее»
Юрий Красножан может возглавить красноярский «Енисей», утверждает «Матч ТВ». Сегодня сибирский клуб отправил в отставку Юрия Газзаева.