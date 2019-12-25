Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Хоккей Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ На первой минуте чешский игрок, выступающий за «Провиденс» в АХЛ, неудачно упал в центре площадки после контакта российскими форвардами Дмитрием Воронковым и Егором Соколовым — и вскоре отправился в раздевалку.

Происшествия В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.

Гаджеты Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10 Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Происшествия Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.

Происшествия Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.

Происшествия В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка «Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.

Экономика План приватизации может дополниться крупными компаниями Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.

Здоровье Этот орех особенно полезен диабетикам Некоторые исследования показали, что употребление орехов, особенно миндаля, позволяет уменьшить уровень сахара в крови.