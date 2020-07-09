Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины.

с чего всё началось

Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ. 759

Общество В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин. 59

Хоккей «Авангард» расторг контракт со нападающим Андригетто Как сообщает пресс-служба «Авангарда», соглашение с нападающим расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Шоу-бизнес Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома. 3

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 275

Армия и оружие Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам на юге Идлиба Две деревни атакованы сирийской армией 8 июля в провинции Идлиб, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 7

Общество Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. 1

Экономика Мишустин пообещал 20 млрд рублей IT-компаниям на новые разработки Правительство в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года выделит 20 млрд рублей на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 1

Общество Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас. 3

Авто Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross Toyota Corolla Cross построена на той же модульной платформе TNGA, которая ранее легла в основу «обычной» Corolla, кроссоверов C-HR и RAV4, а также множества других моделей Toyota. 26

Армия и оружие Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 1

Футбол Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.

Экономика Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes. 2