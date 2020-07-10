Политика
РБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось
Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.ТАСС10:03
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Общество
Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию
«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.
РБК 11:38
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс вчера в 11:16
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
Известия вчера в 09:05
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Армия и оружие
Белоруссия приняла на вооружение российские истребители Су-30СМ
Церемония официального заступления на боевое дежурство принятых на вооружение в Белоруссии российских истребителей Су-30СМ состоялась 1 июля на 61-й базе ВВС Белоруссии, 9 июля сообщает китайское агентство Sina.
ИА Красная Весна вчера в 03:19
Политика
Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные об аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года.
Lenta.ru вчера в 06:46
Спорт
К релизу Sword Art Online Alicization Lycoris приготовили сюжетный трейлер
Игромания.ру вчера в 12:38
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 12:18
Политика
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08 июля в 01:08
Футбол
Финал Лиги Европы доиграют в Германии
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
Республика Татарстан 08:51
Общество
Три аэропорта Москвы заявили о готовности возобновить зарубежные рейсы
Московские аэропорты Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили «РИА Новости» их представители в пятницу, 10 июля.
Известия 12:31
Экономика
Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:26
Гаджеты
Аналитик: два MacBook с процессорами Apple выйдут до конца 2020 года
Куо полагает, что поставки MacBook в 2020 году возрастут до 16–17 млн единиц, а в 2021 году — при условии, что Apple будет продавать новый MacBook Air по сниженной цене, а спрос на новые 14,1-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro окажется высоким — показатели достигнут 18–20 млн штук.
News.ru 06:31
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Космос
Ученые обнаружили неизвестные круглые объекты в космосе
Live24 вчера в 12:06
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26