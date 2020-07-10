Политика

РБКРБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.
ТАСС10:03

Подробнее о событии

Киев пояснил вопрос о пересмотре Минских соглашений

Московский Комсомолец13:38

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

РБК12:32

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

ТАСС10:03

Козак ответил на слова вице-премьера Украины о неактуальности минских соглашений

Коммерсантъ10:45

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Газета.Ru09:48

Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

RT на русском09:40

Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

РИА Новости10:57
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович отрицает, что находится в отпуске с Прилучным

WomanHit.ru 11:02
18
Общество

Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию

«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.
РБК 11:38
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Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
3
Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс вчера в 11:16
1,3K
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
3,5K
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
1,8K
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Армия и оружие

Белоруссия приняла на вооружение российские истребители Су-30СМ

Церемония официального заступления на боевое дежурство принятых на вооружение в Белоруссии российских истребителей Су-30СМ состоялась 1 июля на 61-й базе ВВС Белоруссии, 9 июля сообщает китайское агентство Sina.
ИА Красная Весна вчера в 03:19
1
Политика

Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные об аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года.
Lenta.ru вчера в 06:46
509
Спорт

К релизу Sword Art Online Alicization Lycoris приготовили сюжетный трейлер

Игромания.ру вчера в 12:38
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
110
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
11
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
13
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,9K
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 12:18
398
Политика

Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08 июля в 01:08
319
Футбол

Финал Лиги Европы доиграют в Германии

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
Республика Татарстан 08:51
Общество

Три аэропорта Москвы заявили о готовности возобновить зарубежные рейсы

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили «РИА Новости» их представители в пятницу, 10 июля.
Известия 12:31
Экономика

Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:26
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Гаджеты

Аналитик: два MacBook с процессорами Apple выйдут до конца 2020 года

Куо полагает, что поставки MacBook в 2020 году возрастут до 16–17 млн единиц, а в 2021 году — при условии, что Apple будет продавать новый MacBook Air по сниженной цене, а спрос на новые 14,1-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro окажется высоким — показатели достигнут 18–20 млн штук.
News.ru 06:31
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
645
Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
24
Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
137
Космос

Ученые обнаружили неизвестные круглые объекты в космосе

Live24 вчера в 12:06
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
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