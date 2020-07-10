Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.

с чего всё началось

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.

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