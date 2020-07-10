Политика

РБКРБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.
ТАССвчера в 10:03

Подробнее о событии

Почему Украина продолжает говорить о пересмотре Минских соглашений

RT на русскомвчера в 18:14

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

РБКвчера в 12:32

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

ТАССвчера в 10:03

Козак ответил на слова вице-премьера Украины о неактуальности минских соглашений

Коммерсантъвчера в 10:45

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Газета.Ruвчера в 09:48

Козак сообщил о последствиях возможного выхода Киева из Минска-2

Московский Комсомолецвчера в 09:40

Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

РИА Новостивчера в 10:57
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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
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Происшествия

Эксперты представят уникальные документы о тайне перевала Дятлова

РИАМО вчера в 12:35
5
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

РБК 01:24
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Гаджеты

Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность

Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.
3DNews вчера в 13:49
Происшествия

Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала

Коммерсантъ вчера в 07:31
2K
Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК вчера в 04:32
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
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Политика

Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,2K
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Общество

Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

По мнению экспертов, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда быстро смогут найти высокооплачиваемую работу специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.
RT на русском вчера в 23:30
Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
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Экономика

Как $10 млрд от Баффета помогут энергетикам из США получать миллионы кубометров газа из навоза

Вестербик говорит о парниковых газах, выделяемых миллионами свиней на его промышленных фермах ежегодно.
Forbes 01:31
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ вчера в 05:12
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Интернет

Названы самые популярные вредоносные программы

Эксперты в сфере IT-безопасности назвали самые популярные в мире вредоносные программы.
ФАН 02:09
Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия вчера в 12:48
8
Общество

Грозы, ливни и град ожидаются в Свердловской области 11 июля

По данным синоптиков и спасателей, в субботу, 11 июля, в Свердловской области местами пройдут сильные дожди, ожидаются грозы и град, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Время Пресс 01:52
17
Наука

Причиной возникновения депрессии назван вирус

ToDay News Ufa вчера в 04:18
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Кино

Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»

Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Харламов отметил развод с Асмус в компании малоизвестных актрис

Гарик Харламов отметил будущий развод с Кристиной Асмус в одном из столичных караоке-баров в компании малоизвестных актрис.
Актуальные Новости 09 июля в 12:16
7
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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Спорт

Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет

Лара ван Рейвен завоевала статус чемпионки мира по шорт-треку, также она являлась обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр-2018.
Москва 24 вчера в 17:19
Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 08 июля в 05:07
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22
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Единоборства

Ян и Алдо показали одинаковый вес перед турниром UFC 251

По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес — 61,2 кг. Ян и Алдо оспаривают вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
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Общество

Миллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг

Anews вчера в 14:14
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Энергетика

В мире упал спрос на импорт СПГ из США

«Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — отметили в EIA.
REGNUM 08 июля в 06:44
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