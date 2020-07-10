Политика

РБКРБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.
ТАСС10:03

Подробнее о событии

Почему Украина продолжает говорить о пересмотре Минских соглашений

RT на русском18:14

Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

РИА Новости10:57

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

РБК12:32

Козак ответил на слова вице-премьера Украины о неактуальности минских соглашений

Коммерсантъ10:45

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

ТАСС10:03

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Газета.Ru09:48

Киев пояснил вопрос о пересмотре Минских соглашений

Московский Комсомолец13:38
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Спорт

Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет

Москва 24 17:19
Политика

Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая, не желающего присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.
RT на русском 08 июля в 21:10
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Общество

Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
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Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Дни24 08 июля в 15:30
10
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия 06:18
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
4,5K
Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
23
Общество

Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат

Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Вблизи Александрии (Египет)в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
6
Экономика

Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие

Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.
Коммерсантъ 02:30
Шоу-бизнес

Арми Хаммер объявил о разводе с женой после 10 лет брака

В отношениях американский актер Арми Хаммер и фотомодель Элизабет Чембейрс пробыли 13 лет.
Gazeta.SPb 19:09
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.
РБК 20:44
Происшествия

Вертолет МЧС вылетел в горы Восточного Саяна для спасения туристки

Инцидент произошел на территории Бурятии. Для спасения женщины вылетел вертолет МЧС России.
Weacom.ru 04:11
3
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
370
Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
1,3K
Здоровье

Названы опасные симптомы коронавируса у детей

Специалисты отметили, что дети в целом хорошо переносят COVID-19 — зачастую вовсе без симптомов, а у 96% заболевание протекает в легкой форме.
Росбалт 17:57
Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
2
Наука

Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом

Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда 00:29
307
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
31
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Брянские новости вчера в 05:22
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Гаджеты

Xiaomi намекнула на скорый анонс загадочного смартфона

Тизер компании содержит «пасхалки». Журналисты обнаружили в изображении второй цифры «2» намёки на смартфон.
Ferra 13:07
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
1,6K
Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Газета.Ru 12:11
331
Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

РИА Новости 10:16
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Авто

«Силовые машины» перешли к практическому этапу создания газовых турбин большой мощности

ТАСС 03:20
Наука

В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина

Палеонтологи нашли почти полный скелет доисторического дельфина, который достигал пяти метров и обладал острыми зубами.
News.ru 14:06
2
Общество

Фургал, или Всех не пересажаешь

Еще только больше утвердилась в постулатах своей глупой и пошлой статьи журналистка Прокопьева, ну, а обвинения Ивану Сафронову, где еще не пролит свет на конкретику доказательной базы, начинают утверждать многих в мысли, что госизмена – дело обыденное, не из ряда вон выходящее.
Свободная Пресса 01:08
Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
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