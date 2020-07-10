Политика
РБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось
Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.ТАСС10:03
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Политика
Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях
Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая, не желающего присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.
RT на русском 08 июля в 21:10
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 08 июля в 15:30
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Общество
Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат
Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет)в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
Экономика
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.
Коммерсантъ 02:30
Шоу-бизнес
Арми Хаммер объявил о разводе с женой после 10 лет брака
В отношениях американский актер Арми Хаммер и фотомодель Элизабет Чембейрс пробыли 13 лет.
Gazeta.SPb 19:09
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.
РБК 20:44
Происшествия
Вертолет МЧС вылетел в горы Восточного Саяна для спасения туристки
Инцидент произошел на территории Бурятии. Для спасения женщины вылетел вертолет МЧС России.
Weacom.ru 04:11
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
Здоровье
Названы опасные симптомы коронавируса у детей
Специалисты отметили, что дети в целом хорошо переносят COVID-19 — зачастую вовсе без симптомов, а у 96% заболевание протекает в легкой форме.
Росбалт 17:57
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда 00:29
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Гаджеты
Xiaomi намекнула на скорый анонс загадочного смартфона
Тизер компании содержит «пасхалки». Журналисты обнаружили в изображении второй цифры «2» намёки на смартфон.
Ferra 13:07
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости 10:16
Авто
«Силовые машины» перешли к практическому этапу создания газовых турбин большой мощности
ТАСС 03:20
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Палеонтологи нашли почти полный скелет доисторического дельфина, который достигал пяти метров и обладал острыми зубами.
News.ru 14:06
Общество
Фургал, или Всех не пересажаешь
Еще только больше утвердилась в постулатах своей глупой и пошлой статьи журналистка Прокопьева, ну, а обвинения Ивану Сафронову, где еще не пролит свет на конкретику доказательной базы, начинают утверждать многих в мысли, что госизмена – дело обыденное, не из ряда вон выходящее.
Свободная Пресса 01:08
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11