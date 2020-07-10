Политика
РБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось
Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.ТАСС10:03
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Происшествия
Суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала
Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября.
РИА Новости 08:25
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 16:22
Политика
Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию
США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа.
Известия 22:45
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Здоровье
Греция может вновь закрыть границы со следующей недели
Ранее Греция закрыла границу для сербских туристов, поскольку именно у путешественников из этой страны чаще всего регистрировали COVID-19.
Интерфакс 11:56
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Здоровье
Кузбасс преодолел порог в 2000 заболевших коронавирусной инфекцией
В количественном отношении, регион за неделю преодолел порог в 2000 заболевших.
КузПресс 07:21
Общество
Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро
Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета вчера в 11:50
Общество
Губернатор Виктор Томенко ужесточил масочный режим в Алтайском крае
Сегодня, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменений в Указ №44 от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», сообщает официальный сайт регионального правительства.
Местное время (Рубцовск) 10:45
Технологии
Блогер показал отрицательное влияние Denuvo на примере Metro Exodus и нескольких других игр
Блогер на конкретных примерах показал, что наличие DRM-защиты отрицательно сказывается на быстродействии разнообразных проектов.
3DNews 12:35
Армия и оружие
Российский военный корабль получил пробоину, пытаясь перехватить украинский бронекатер
Avia.pro 17:24
Спорт
Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций
Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие
В Венесуэле военная авиация уничтожила неопознанный самолет США
Актуальные Новости вчера в 00:29
Общество
Россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах
Россиянам не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей.
URA.Ru 21:50
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news 08:36
Авто
Продажи автомобилей Haval выросли в два раза по итогам июня
Специалисты агентства аналитики и статистики «Автостат» поделились данными относительно продаж новых автомобилей Haval в России за июнь 2020 года.
CarsWeek.ru вчера в 09:36
Экономика
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Политика
Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире
В июне 2018 года глава государства на церемонии смены командующего Береговой охраной, которая является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол.
ТАСС 14:37
Энергетика
«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском 10:48
Экономика
В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников
Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.
URA.Ru 21:44
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 14:44
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский сообщил, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, было совершено не в соответствии с установленными правилами.
Live24 04:54
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 08 июля в 13:25
Происшествия
Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшего фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой
Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ 22:50