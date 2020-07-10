Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.

с чего всё началось

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.

Происшествия Суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября. 1,8K

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 90

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,6K

Политика Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа.

Здоровье Греция может вновь закрыть границы со следующей недели Ранее Греция закрыла границу для сербских туристов, поскольку именно у путешественников из этой страны чаще всего регистрировали COVID-19.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,7K

Здоровье Кузбасс преодолел порог в 2000 заболевших коронавирусной инфекцией В количественном отношении, регион за неделю преодолел порог в 2000 заболевших.

Общество Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).

Общество Губернатор Виктор Томенко ужесточил масочный режим в Алтайском крае Сегодня, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменений в Указ №44 от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», сообщает официальный сайт регионального правительства. 23

Спорт Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Общество Россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах Россиянам не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей.

Авто Продажи автомобилей Haval выросли в два раза по итогам июня Специалисты агентства аналитики и статистики «Автостат» поделились данными относительно продаж новых автомобилей Haval в России за июнь 2020 года.

Экономика США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 17

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 23

Политика Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире В июне 2018 года глава государства на церемонии смены командующего Береговой охраной, которая является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол. 19

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 153

Экономика В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.

Авто Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 45