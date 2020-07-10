Политика

РБКРБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.
ТАСС10:03

Подробнее о событии

Почему Украина продолжает говорить о пересмотре Минских соглашений

RT на русском18:14

Киев пояснил вопрос о пересмотре Минских соглашений

Московский Комсомолец13:38

Козак ответил на слова вице-премьера Украины о неактуальности минских соглашений

Коммерсантъ10:45

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

РБК12:32

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

ТАСС10:03

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Газета.Ru09:48

Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

РИА Новости10:57
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала

Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября.
РИА Новости 08:25
1,8K
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
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Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 16:22
1,6K
Политика

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа.
Известия 22:45
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Здоровье

Греция может вновь закрыть границы со следующей недели

Ранее Греция закрыла границу для сербских туристов, поскольку именно у путешественников из этой страны чаще всего регистрировали COVID-19.
Интерфакс 11:56
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
4,7K
Здоровье

Кузбасс преодолел порог в 2000 заболевших коронавирусной инфекцией

В количественном отношении, регион за неделю преодолел порог в 2000 заболевших.
КузПресс 07:21
Общество

Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро

Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета вчера в 11:50
Общество

Губернатор Виктор Томенко ужесточил масочный режим в Алтайском крае

Сегодня, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменений в Указ №44 от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», сообщает официальный сайт регионального правительства.
Местное время (Рубцовск) 10:45
23
Технологии

Блогер показал отрицательное влияние Denuvo на примере Metro Exodus и нескольких других игр

Блогер на конкретных примерах показал, что наличие DRM-защиты отрицательно сказывается на быстродействии разнообразных проектов.
3DNews 12:35
1
Армия и оружие

Российский военный корабль получил пробоину, пытаясь перехватить украинский бронекатер

Avia.pro 17:24
1
Спорт

Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций

Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие

В Венесуэле военная авиация уничтожила неопознанный самолет США

Актуальные Новости вчера в 00:29
166
Общество

Россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах

Россиянам не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей.
URA.Ru 21:50
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news 08:36
9
Авто

Продажи автомобилей Haval выросли в два раза по итогам июня

Специалисты агентства аналитики и статистики «Автостат» поделились данными относительно продаж новых автомобилей Haval в России за июнь 2020 года.
CarsWeek.ru вчера в 09:36
Экономика

США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
17
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
23
Политика

Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

В июне 2018 года глава государства на церемонии смены командующего Береговой охраной, которая является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол.
ТАСС 14:37
19
Энергетика

«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию

Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
17
Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
22
Общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском 10:48
153
Экономика

В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников

Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.
URA.Ru 21:44
Общество

Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
5
Авто

Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины

Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 14:44
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
45
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский сообщил, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, было совершено не в соответствии с установленными правилами.
Live24 04:54
47
Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

Evo-rus.com 08 июля в 13:25
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Происшествия

Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшего фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой

Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ 22:50
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