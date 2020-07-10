Политика
РБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось
Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.ТАСС10:03
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Политика
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Общество
Для детей появится специальная вакцина от коронавируса
Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 17:42
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости 10:16
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
Экономика
Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат
Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Общество
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:59
Игры
Sony инвестирует в Epic Games $250 млн
МонаВиста 12:47
Общество
Пулково сообщил о готовности к возобновлению международных рейсов
Петербургский аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы. Воздушная гавань ожидает официального разрешения властей.
АБН 14:34
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Общество
Обнародован рейтинг регионов с высоким уровнем психических заболеваний
Самый низкий уровень психических заболеваний приходится на Чечню — там, для сравнения, 1411,9 случая на 100 тысяч населения, — а также Москву, Ингушетию, Севастополь и Северную Осетию.
BFM.ru 17:21
Кино
Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге
В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 08 июля в 04:20
Культура
Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»
Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»
Soccer.ru 16:09
Общество
Богачам предложили хранить деньги в скалах Швейцарии
Секрет фирмы 05:54
Шоу-бизнес
Крис Эванс спровоцировал слухи о романе с известной актрисой
39-летний актер понял, что его догоняют журналисты и решил выйти из машины раньше, чем Лили.
CT news 03:21
Политика
В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
RT на русском 16:21
Футбол
17-летний вратарь «Ростова» отказался от пожизненного проезда на такси
Напомним, 19 июня Ростов из-за карантина смог выставить на игру против Сочи только молодёжный состав.
Чемпионат-Ростов 09:42
Экономика
Экономика Украины продолжила падать
В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности.
Lenta.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia 04:18
Экономика
Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09