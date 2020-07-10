Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.

с чего всё началось

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.

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Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,3K

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Экономика Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.

Общество Пулково сообщил о готовности к возобновлению международных рейсов Петербургский аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы. Воздушная гавань ожидает официального разрешения властей.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

Общество Обнародован рейтинг регионов с высоким уровнем психических заболеваний Самый низкий уровень психических заболеваний приходится на Чечню — там, для сравнения, 1411,9 случая на 100 тысяч населения, — а также Москву, Ингушетию, Севастополь и Северную Осетию. 23

Шоу-бизнес Крис Эванс спровоцировал слухи о романе с известной актрисой 39-летний актер понял, что его догоняют журналисты и решил выйти из машины раньше, чем Лили.

Политика В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.

Футбол 17-летний вратарь «Ростова» отказался от пожизненного проезда на такси Напомним, 19 июня Ростов из-за карантина смог выставить на игру против Сочи только молодёжный состав.