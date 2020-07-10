Политика

РБКРБККозак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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с чего всё началось

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.
ТАСС10:03

Подробнее о событии

Почему Украина продолжает говорить о пересмотре Минских соглашений

RT на русском18:14

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

РБК12:32

Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

РИА Новости10:57

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

ТАСС10:03

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Газета.Ru09:48

Козак сообщил о последствиях возможного выхода Киева из Минска-2

Московский Комсомолец09:40

Козак ответил на слова вице-премьера Украины о неактуальности минских соглашений

Коммерсантъ10:45
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Политика

Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
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Общество

Для детей появится специальная вакцина от коронавируса

Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 17:42
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Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс 11:56
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
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Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде

Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
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Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

РИА Новости 10:16
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

РБК 09:26
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru вчера в 11:47
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Кино

Том Холланд показал, как «работает» над образом героя Uncharted

REGNUM 11:59
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Футбол

«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 18:05
Авто

Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
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Экономика

Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат

Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Общество

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:59
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Игры

Sony инвестирует в Epic Games $250 млн

МонаВиста 12:47
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Общество

Пулково сообщил о готовности к возобновлению международных рейсов

Петербургский аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы. Воздушная гавань ожидает официального разрешения властей.
АБН 14:34
Экономика

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
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Общество

Обнародован рейтинг регионов с высоким уровнем психических заболеваний

Самый низкий уровень психических заболеваний приходится на Чечню — там, для сравнения, 1411,9 случая на 100 тысяч населения, — а также Москву, Ингушетию, Севастополь и Северную Осетию.
BFM.ru 17:21
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Кино

Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге

В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 08 июля в 04:20
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Культура

Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»

Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
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Футбол

«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»

Soccer.ru 16:09
Общество

Богачам предложили хранить деньги в скалах Швейцарии

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Шоу-бизнес

Крис Эванс спровоцировал слухи о романе с известной актрисой

39-летний актер понял, что его догоняют журналисты и решил выйти из машины раньше, чем Лили.
CT news 03:21
Политика

В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
RT на русском 16:21
Футбол

17-летний вратарь «Ростова» отказался от пожизненного проезда на такси

Напомним, 19 июня Ростов из-за карантина смог выставить на игру против Сочи только молодёжный состав.
Чемпионат-Ростов 09:42
Экономика

Экономика Украины продолжила падать

В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности.
Lenta.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова

Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
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Экономика

Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
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