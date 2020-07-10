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РБКРБК

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.В источнике
С чего всё началось

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий.
ТАССвчера в 10:03
Подробнее о событии

Почему Украина продолжает говорить о пересмотре Минских соглашений

RT на русском18:14

Киев пояснил вопрос о пересмотре Минских соглашений

Московский Комсомолецвчера в 13:38

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Газета.Ruвчера в 09:48

Козак ответил на слова вице-премьера Украины о неактуальности минских соглашений

Коммерсантъвчера в 10:45

Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

ТАССвчера в 10:03

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

РБКвчера в 12:32

Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

РИА Новостивчера в 10:57
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В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия17:01
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ9 июля в 02:24
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Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известиявчера в 07:07
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В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов

Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM9 июля в 11:04
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