Политика
REGNUMКозак назвал сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»
Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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с чего всё началось
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража.ТАСС06:34
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Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Политика
Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям
Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Происшествия
Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына
29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Хоккей
Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку
В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Транспорт
Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости
Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Футбол
У Блинда диагностирован миокардит
У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.
Единоборства
Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Биатлон
Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я
Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Футбол
«РБ Лейпциг» на своем поле одержал волевую победу над «Аугсбургом»
В следующем туре Лейпциг дома сыграет против Униона, а Аугсбург на своем поле встретится с дортмундской Боруссией.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Армия и оружие
Огонь не стихает: оперативная сводка с фронтов Донбасса
«Русская Весна» публикует оперативную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки.
Футбол
Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», может продолжить карьеру в Аргентине.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Общество
Кабмин РФ обсудит изменения процедуры рассмотрения патентных заявок
"Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".