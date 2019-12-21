Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража.

с чего всё началось

Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Козак назвал сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»

Политика Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

Общество Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Политика Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2» Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Футбол У Блинда диагностирован миокардит У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.

Единоборства Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.

Шоу-бизнес Мужу Заворотнюк заблокировали счета По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.

Экономика Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.

Политика Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Футбол Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», может продолжить карьеру в Аргентине.

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.

Общество Кабмин РФ обсудит изменения процедуры рассмотрения патентных заявок "Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.