Политика

REGNUMREGNUMКозак назвал сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»

Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Миллер раскрыл детали соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза»

Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража.
ТАСС06:34

Подробнее о событии

Козак назвал газовую сделку Украины и России «форточкой возможностей»

Известия11:17

Козак счел сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»

Lenta.ru10:51

Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины

RT на русском09:28

Козак рассказал о форточке возможностей в сделке Украины и России по газу

Газета.Ru09:47

Дмитрий Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Говорит Москва09:28

Козак назвал «форточкой возможностей» контракт России и Украины по транзиту газа

Life.ru10:11

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

ТАСС09:13
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Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
RT на русском 10:07
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Политика

Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 18:47
Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие

ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
REGNUM вчера в 01:36
Происшествия

Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына

29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
REGNUM 11:21
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Evo-rus.com вчера в 14:17
Хоккей

Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
Советский спорт 07:32
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Транспорт

Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости

Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято.
Российская газета 08:50
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Футбол

У Блинда диагностирован миокардит

У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.
Чемпионат 09:37
Единоборства

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Биатлон

Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
RT на русском 09:41
Политика

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 11:37
Футбол

«РБ Лейпциг» на своем поле одержал волевую победу над «Аугсбургом»

В следующем туре Лейпциг дома сыграет против Униона, а Аугсбург на своем поле встретится с дортмундской Боруссией.
Советский спорт 11:34
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Армия и оружие

Огонь не стихает: оперативная сводка с фронтов Донбасса

«Русская Весна» публикует оперативную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки.
Rusvesna.su 07:17
Футбол

Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», может продолжить карьеру в Аргентине.
Чемпионат 11:04
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Общество

Кабмин РФ обсудит изменения процедуры рассмотрения патентных заявок

"Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.
ПРАЙМ 18 декабря в 16:16
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
РБК вчера в 04:11
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Музыка

Рустам Минниханов вручил звания организаторам фестиваля «Татар жыры»

Татар-информ 11:28
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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