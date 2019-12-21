Политика
REGNUMКозак назвал сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»
Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Происшествия
В Апатитах подростки напали на полицейских
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Биатлон
Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Политика
Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций
Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
Общество
Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев на Новый год
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Футбол
Зидан: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»
Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Происшествия
Москвичи в Карелии на спор сбросили Gelandewagen с вертолета
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет
«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту на пять лет.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Режиссер добавил муж Асмус не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене, поскольку понимал значимость проекта для жены.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
Армия и оружие
Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор» поступили на вооружение ВС Армении
Современные российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" поступили на вооружение ВС Армении, сообщил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Политика
Советник президента Польши признал руководителей США «болванами»
Член Нацсовета при президенте Польши Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях начала XX века.