Политика

REGNUMREGNUMКозак назвал сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»

Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

Козак предложил превратить «форточку» в делах с Киевом в «широкую дверь»

РБК11:57

Дмитрий Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Говорит Москва09:28

Козак рассказал о форточке возможностей в сделке Украины и России по газу

Газета.Ru09:47

Козак назвал объем транзитного газа через Украину коммерческой тайной

Комсомольская правда09:34

Козак назвал газовую сделку Украины и России «форточкой возможностей»

Известия11:17

Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины

RT на русском09:28

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

ТАСС09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Происшествия

В Апатитах подростки напали на полицейских

Российская газета 09:38
Единоборства

Кудряшов победил Пейсара спорным решением судей

News.ru 10:38
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Армия и оружие

В США оценили новый автомат спецназа России

В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Актуальные Новости вчера в 01:30
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Evo-rus.com 19 декабря в 01:53
Шоу-бизнес

Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Телепрограмма 04:17
Биатлон

Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Газета.Ru 08:53
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Российская газета 05:58
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru 12:04
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Культура

Названы самые высокооплачиваемые писатели 2019 года

Клопс 11:10
Политика

Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций

Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
РИА Новости 10:26
Общество

Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев на Новый год

Политическая Экспертиза 11:18
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Футбол

Зидан: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

Евро-футбол.ру 13:04
Происшествия

Житель Челябинска забил младенца до смерти за плач

Интерфакс 06:34
Политика

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru 01:24
Происшествия

Москвичи в Карелии на спор сбросили Gelandewagen с вертолета

Росбалт вчера в 04:40
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут транзитный договор на пять лет

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту на пять лет.
Lenta.ru 05:30
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Режиссер добавил муж Асмус не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене, поскольку понимал значимость проекта для жены.
Piter.tv 10:50
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
РБК вчера в 04:11
Армия и оружие

Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии

Rusvesna.su вчера в 23:30
Армия и оружие

Российские ЗРК «Тор» поступили на вооружение ВС Армении

Современные российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" поступили на вооружение ВС Армении, сообщил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:13
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском 10:45
Политика

Советник президента Польши признал руководителей США «болванами»

Член Нацсовета при президенте Польши Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях начала XX века.
Газета.Ru 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное