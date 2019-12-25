Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКозак не видит оснований для существенного роста цен на бензин

Оснований для существенного роста цен на бензин в России в 2020 году нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Козак оценил темпы роста цен на бензин

РБК05:25

Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году

RT на русском03:28

Козак назвал ситуацию с ценами на бензин в РФ благоприятной

REGNUM03:57

Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%

ТАСС03:57

Козак не видит оснований для существенного роста цен на бензин

РИА Новости03:48

Ситуация с ценами на бензин в России благоприятная

Эхо Москвы03:30

В правительстве пообещали стабильные цены на бензин в новом году

Фонтанка.Ру04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Культура

Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года

Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Городовой вчера в 11:17
Экономика

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:21
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

Газета.Ru 06:09
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Армия и оружие

National Interest сообщила об опасной российской подлодке

Россия подготовила «рождественский подарок» США — опасную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск».
Русская Планета 23 декабря в 22:06
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
ИА InterMedia 05:09
Политика

Правозащитник из Екатеринбурга попросил завести дело на Путина по статье о криминальных авторитетах

Статью, по которой юрист требует привлечь Путина, предложил сам президент.
Snob.ru 02:32
Происшествия

В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

Полиция задержала курьера по доставке еды из ресторана быстрого питания по подозрению в попытке изнасиловать девушку, сделавшую заказ, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 02:58
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Украина завела уголовное дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту

Газета.Ru 05:40
Общество

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Политика

Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.
Коммерсантъ 06:25
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Актуальные Новости вчера в 02:00
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Общество

Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве

Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
РИА Новости 06:12
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей

На портале Auto.ru появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck на базе ВАЗ-2109.
Российская газета 05:00
Общество

РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда

РБК 00:42
Футбол

Жезус: Агуэро уже не молод — пришло моё время

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус выразил готовность стать главным страйкером своей команды.
Чемпионат 04:05
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Политика

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию.
РИА Новости вчера в 19:03
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Политика

В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК

В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Политика

Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
REGNUM 05:03
Футбол

«Рубин» заинтересовался футболистами Шатовым и Соболевым

Клуб проявляет к ним предметный интерес, пишет "Спорт-Экспресс". Полузащитник Шатов играет за петербургский "Зенит".
Реальное время вчера в 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное