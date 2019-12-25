Оснований для существенного роста цен на бензин в России в 2020 году нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Козак не видит оснований для существенного роста цен на бензин

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