МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

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Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

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