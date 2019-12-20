Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Дмитрий Козак
Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей.
— Дмитрий Козак, российский политикИзвестия 15:02
с чего всё началось

Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
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