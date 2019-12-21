Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

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