Энергетика

Мой БрянскМой БрянскКозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его обращение к журналистам.
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Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

РБК21 декабря в 11:19

Козак — об оплате услуг «Нафтогаза»: Это коммерческая тайна

Life.ru21 декабря в 11:09

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ПРАЙМ21 декабря в 09:32

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Газета.Ru21 декабря в 10:01

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Российская газета21 декабря в 09:57

В России прояснили достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа

Lenta.ru21 декабря в 10:12

Козак назвал коммерческой тайной размер оплаты услуг по транзиту газа из России на Украину

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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