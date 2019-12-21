Энергетика
Мой БрянскКозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его обращение к журналистам.
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Козак назвал коммерческой тайной размер оплаты услуг по транзиту газа из России на Украину
ТК Звезда21 декабря в 09:20
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
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Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой
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Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
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Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
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На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
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Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
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Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
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«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов
Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».
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Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
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Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
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Капитан «Боруссии» Ройс женился
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
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Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Одну из лежащих на столе палок колбасы взял в руки, шедший за президентом его полномочный представитель в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
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Дзюба вновь признан лучшим футболистом России
Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Экономика
Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска
Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Общество
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Общество
Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
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Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
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Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
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В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
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«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".