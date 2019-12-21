Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
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Козак — об оплате услуг «Нафтогаза»: Это коммерческая тайна

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Комсомольская правда21 декабря в 09:34
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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