Энергетика
Мой БрянскКозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его обращение к журналистам.
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«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту
RT на русском21 декабря в 11:16
Козак назвал коммерческой тайной размер оплаты услуг по транзиту газа из России на Украину
ТК Звезда21 декабря в 09:20
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Экономика
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Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
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Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Следователи пришли с обысками в ФТС
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
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В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
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Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
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