Энергетика

Мой БрянскМой БрянскКозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его обращение к журналистам.
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Большое газовое перемирие

Российская газетавчера в 11:21

В России прояснили достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа

Lenta.ru21 декабря в 10:12

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту

RT на русском21 декабря в 11:16

Козак — об оплате услуг «Нафтогаза»: Это коммерческая тайна

Life.ru21 декабря в 11:09

Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

РБК21 декабря в 11:19

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Газета.Ru21 декабря в 10:01

Козак назвал коммерческой тайной размер оплаты услуг по транзиту газа из России на Украину

ТК Звезда21 декабря в 09:20
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Объявлена дата послания Путина к Федеральному собранию

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Из-за грима поклонники заявили, что юмористка скорее похожа на Любовь Успенскую. Подготовка в Новому году идет полным ходом.
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Лавров сообщил об интересе Трампа посетить Москву в День Победы

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В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
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Car.ru 21 декабря в 08:41
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
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Павел Грудинин избрался от города Видное, входящего в Ленинский округ Московской области.
Российская газета 04:11
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Четыре года строительства Крымского моста показали на видео

Строительство моста через Керченский пролив между полуостровом Крым и Краснодарским краем, которое длилось четыре года, показали в двухминутном видео.
Lenta.ru 05:11
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Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
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На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
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ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
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Джонсон признал ошибку в отношении России

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
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Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
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Следователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
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Директор Заворотнюк назвал бредом сбор денег на лечение актрисы

Директор Заворотнюк Марина Попова назвала «бредом» информацию, что это могло произойти из-за пожертвований на лечение актрисы.
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
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Губерниев записал видеообращение к Сёмину

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В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

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Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
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Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

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Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

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Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна

Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды.
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Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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