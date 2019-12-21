Энергетика

РБКРБККозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что тариф, который установит Украина на транзит российского газа в Европу, является коммерческой тайной. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».
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Тариф на транзит российского газа «Нафтогаз Украины» установит до конца года

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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