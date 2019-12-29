Вице-премьер Дмитрий Козак назвал "тяжелым выбором" компромисс в соглашении с Украиной по транзиту газа, включающий выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража. Об этом он сказал в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия 1".

Козак назвал компромисс с Украиной по газу тяжелым выбором

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