Политика

Газета.RuГазета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
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Козак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд

Газета.Ru13:02

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

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Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»

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Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

RT на русском09:49

Козак назвал договоренности с Киевом по газу выбором «между плохим и очень плохим»

ТАСС09:19

Козак о договоренностях с Киевом по газу: выбор между плохим и очень плохим

Коммерсантъ10:07

Вице-премьер России назвал договоренности с Украиной по газу выбором «между плохим и очень плохим»

ПРАЙМ08:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

Lenta.ru вчера в 14:46
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Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

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«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Общество

В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Lenta.ru 05:21
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На желтой ветке московского метро произошел сбой

РБК 14:49
Общество

Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Lenta.ru 04:26
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Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

Председатель российского правительства утвердил разработанный МВД России законопроект «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Konkurent.ru 26 декабря в 16:22
Наука

Археологи обнаружили самое древнее свидетельство родительской заботы

Археологи раскопали в Канаде окаменелость, которая свидетельствует о проявлении родительской заботы еще 305 млн лет назад.
iReactor вчера в 12:04
Политика

В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

RT на русском 13:58
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Ртищев боднул американца головой в матче молодежного ЧМ

В результате Ртищев боднул своей оппонента головой. Арбитры по итогам эпизода не стали применять к хоккеистам каких-либо наказаний.
Спорт-Экспресс 15:08
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Гвардиола побил рекорд Моуринью по скорости достижения 100 побед в АПЛ

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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
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Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
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Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

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Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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На Дунайском путепроводе водитель Skoda на ходу взорвал петарду

Сегодня днем на Дунайском путепроводе между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda бросил петарду на дорогу.
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Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
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Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
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Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
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Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

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На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
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Девять пленных отказались возвращаться в ЛНР по обмену

Первый этап обмена пленными между Луганском и Киевом состоялся. Девять человек отказались возвращаться в ЛНР по обмену.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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