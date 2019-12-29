Политика
Газета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
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Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Общество
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Председатель российского правительства утвердил разработанный МВД России законопроект «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Наука
Археологи обнаружили самое древнее свидетельство родительской заботы
Археологи раскопали в Канаде окаменелость, которая свидетельствует о проявлении родительской заботы еще 305 млн лет назад.
Политика
В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года
Хоккей
Ртищев боднул американца головой в матче молодежного ЧМ
В результате Ртищев боднул своей оппонента головой. Арбитры по итогам эпизода не стали применять к хоккеистам каких-либо наказаний.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
На Дунайском путепроводе водитель Skoda на ходу взорвал петарду
Сегодня днем на Дунайском путепроводе между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda бросил петарду на дорогу.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Политика
Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года
Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G
Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России
Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Политика
Девять пленных отказались возвращаться в ЛНР по обмену
Первый этап обмена пленными между Луганском и Киевом состоялся. Девять человек отказались возвращаться в ЛНР по обмену.
Кино
Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры
Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.