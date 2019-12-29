Энергетика

Газета.RuГазета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
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Козак назвал выплату Киеву 2,9 миллиарда долларов «тяжелым решением»

РИА Новости15:58

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

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Вице-премьер России назвал договоренности с Украиной по газу выбором «между плохим и очень плохим»

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Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

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Козак о договоренностях с Киевом по газу: выбор между плохим и очень плохим

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Дмитрий Козак
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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