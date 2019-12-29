Энергетика
Газета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
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Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Обмен пленными в Донбассе завершен
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Культура
Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео
Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Происшествия
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
Армия и оружие
Стали известны возможности разведкомплекса ПВО «Гибка-С»
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Футбол
Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Культура
На российском ТВ выйдет новый украинский сериал
Российский телеканал СТС покажет популярный украинский сериал «Папик» 2019 года.
Политика
Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии
Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Политика
Зеленский объяснил освобождение бывших бойцов «Беркута»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать республикам Донбасса экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена было "политическим решением", направленным на освобождение людей.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Авто
В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva
Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Футбол
France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.