Политика
Газета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
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Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Шоу-бизнес
Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна
Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.
Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Футбол
«Милан» может продать Сусо после прихода Ибрагимовича
Контракт Сусо с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Происшествия
CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас).
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Политика
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Армия и оружие
Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
Политика
Операторов платёжных систем обязали сообщать о блокировке счетов
Согласно закону, при блокировке оператор обязан проинформировать физическое лицо в тот же день, а также назвать причины, по которым это произошло.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день
В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
В ДНР назвали условия завершения обмена пленными с Киевом
Обмен пленными будет завершен после выполнения Украиной определенных требований, связанных с документами о прекращении уголовного преследования.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Гаджеты
Названа самая распространённая ошибка при зарядке смартфона
По словам Шульте, полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на её ресурсе.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Политика
Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Происшествия
В российском городе Дед Мороз раздал детям снюс вместо конфет
Неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет.
Футбол
France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Общество
В Москве простились с народной артисткой России Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.