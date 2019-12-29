Политика
Rambler News ServiceКозак назвал выплату «Газпромом» Киеву $2,9 млрд тяжелым решением
Выплата «Газпромом» Украине $2,9 млрд по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража стала тяжелым решением для России и для компании, однако страна могла потерять гораздо больше при негативном сценарии.
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Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»
Телеканал 360°вчера в 08:58
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Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Политика
В Турции заявили о сближении Анкары и Москвы из-за угрозы санкций
Угрозы санкций стали одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Происшествия
Найдено тело оставленной на обочине девочки в Кузбассе
В СУ СК России по Кемеровской области сообщили, что полиция обнаружила тело трёхмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Происшествия
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Наука
Новосибирские физики открыли новую частицу
Футбол
Павел Мамаев рассказал, какими для него стали два месяца в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, почему клуб принял его после расторжения контракта с «Краснодаром» из-за отбывания срока в колонии.
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Баскетбол
Леброн Джеймс планирует сыграть в матче с «Далласом»
Общество
«Яндекс» подал в суд на «Афишу»
Фото: iStock«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group).
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Футбол
Клопп: «И Салах, и Мане заслуживают награду лучшему игроку Африки»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о награде лучшему игроку Африки 2019 года, на которую претендуют два форварда "красных" Садио Мане и Мохаммед Салах, а также нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез:Без понятия, кто должен победить.
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты
Акробатка сорвалась с высоты во время циркового представления, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные департамента здравоохранения Приморья.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Транспорт
В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщается в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Общество
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.